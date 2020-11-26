Bafra'da arazi toplulaştırması gerginliği - Son Dakika

Bafra'da arazi toplulaştırması gerginliği
26.11.2020 15:07
Samsun'un Bafra ilçesinde arazi toplulaştırma çalışması için yapılmak istenen ölçüme mahalleli izin vermedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde arazi toplulaştırma çalışması için yapılmak istenen ölçüme mahalleli izin vermedi.
Samsun Bafra ilçesi Emenli Mahallesi Karaboğaz mevkisinde arazi toplulaştırma gerginliği yaşandı. Devlet tarafından yapılan arazi toplulaştırma çalışmasına karşı çıkan mahalle sakinleri yolu kapattı. Ölçüm yapan görevlileri de durdurarak çalışmaları istemediklerini dile getirdi.
İhbar üzerine jandarma ekipleri de olay yerine geldi. Ekipler fiziksel mesafe uyarıları gerçekleştirdi. Bir süre ekiplerle görüşen mahalleli eylemi olaysız biçimde sonlandırdı.
(İHA)
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