Son Dakika Haberleri: Bafra'da asfalt çalışmaları

Bafra'da asfalt çalışmaları

6 saat önce

Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım, bakım ve onarım ekipleri ilçe merkezinde bozulan yolların onarım ve yamalarını yaparak yeni sezon asfalt çalışmalarına başladı.

Bafra'da asfalt çalışmaları, System.String[]
Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım, bakım ve onarım ekipleri ilçe merkezinde bozulan yolların onarım ve yamalarını yaparak yeni sezon asfalt çalışmalarına başladı.

Belediye Fen İşleri ekipleri öncelikli olarak elektrik, telefon ve internet hatlarının yer altına alınması ve özellikle de doğalgaz hatlarının döşenmesi sonucu bozulan yollara müdahalede bulunarak asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor.

4 ayrı ekiple çalışmalarını yürüten Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, önceden tespitini yaptığı bozuk yolları hızla onarıyor.

Cumhuriyet, Emirefendi, Fatih, Gaziosmanpaşa, İsmetpaşa, Kavakpınar, Kemalpaşa, Tabakhane ve Yaka Mahallelerinde yama çalışmalarını bitiren ekipler, Çilhane ve Gazipaşa Mahallelerinde yama yapa çalışmalarını sürdürürken Hacınabi ve Kızılırmak Mahallelerinde de yama öncesi temizlik çalışmaları devam ediyor.

Yıpranan yollarda çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Hamit Kılıç konu hakkında şunları söyledi: "Ekiplerimizin daha önceden tespitini yaptığı yerlerin asfalt yama çalışmalarına pazartesi günü itibarı ile başladık ve bir kısım mahallelerimizde bu çalışmalar bitti, bir kısmında da halen devam ediyor. İlçenin genelinde gerçekleştirilen asfalt yama çalışmaları kapsamında Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt yama ve yol onarım ekipleri, öncelikli olarak yollardaki bozuk yerleri keserek yama için uygun hale getiriyor. Ekipler daha sonra bozuk yerleri sıcak asfaltla kaplayarak onarıyor. İnşallah kısa zamanda ilçemizde ulaşımın verimliliğini aksatan yerlerin iyileştirme ve onarım çalışmalarını hızlı bir şekilde bitireceğiz." - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:57 Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Bafra, Güncel
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