Bafra'da balkondan düşen çocuk yaralandı
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Bafra ilçesinde birinci kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı.
Bafra ilçesinde birinci kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:55 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi Tren Yolu Sokak'ta, birinci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynayan Y.M.Y (9), balkon mermerine yaslanırken mermerin kırılması sonucu yere düştü.
Yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
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