Bafra'da belediyenin refüje diktiği çiçekleri çaldılar - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde belediye tarafından Emirefendi Mahallesi'nde yapılan peyzaj çalışmaları kapsamında refüje dikilen çiçekler, kimliği belirsiz bir kişi tarafından söküldü.

Emirefendi Mahallesi Emek Caddesi'nde kimliği belirsiz kişiler, refüjün kenarında araçlarını durdurdu. Araçtan inen bir kişi, dikilen çiçekleri söküp aracın bagajına koyduktan sonra uzaklaştılar. Çiçeklerin sökülerek araca konulması duyarlı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Mahalle sakinleri, Bafra Belediyesince dikilen çiçeklerin çalınmasına tepki gösterdi. - SAMSUN