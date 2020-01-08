Bafra'da "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bafra'da 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' etkinliği - Son Dakika

Bafra'da "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" etkinliği

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bafra'da

Samsun'un Bafra ilçesinde Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Alparslan Türkeş Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Bafra Anadolu Lisesi öğrencileri, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun ve Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Kaplan katıldı.

Etkinlikte katılımcıların gözleri siyah bantla kapatılarak, beyaz bastonla yürümeleri istendi.

Kılıç, burada yaptığı konuşmada, görme engellilerin ne hissettiğini bugün daha iyi hissettiklerini belirterek, "Farkındalık oluşturmak istiyoruz. Biz de onlara her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaplan da beyaz bastonun görme engellilerin bağımsız olarak rahat ve güvenli şekilde yürüyebilmeleri için öne taşıdığını kaydetti.

Engelliler Haftası, Anadolu Lisesi, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:20 Kaynak: AA
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