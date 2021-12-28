Bafra'da bir kadın silahla bacağından yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın, silahla açılan ateş sonucunda bacağından vuruldu.

Olay, Çilehane Mahallesi Sağlık Geçidi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112'ye silahla yaralama ihbarı yapıldı. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri evinin önünde U.E.(44) isimli kadını sağ bacağından silahla vurulmuş halde buldu. U.E. sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. U.E. polise verdiği ifadede önce kendi kendini vurduğunu, daha sonra da olayı hatırlamadığını ileri sürdü. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede olayda kullanılan silahı bulamadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. - SAMSUN