Bafra'da "Bir Usta, Bin Usta" Projesi tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bafra'da 'Bir Usta, Bin Usta' Projesi tamamlandı - Son Dakika

Bafra'da "Bir Usta, Bin Usta" Projesi tamamlandı

6 saat önce

Anadolu Sigorta tarafından hayata geçirilen "Bir Usta, Bin Usta" Projesi kapsamında son kurs olan Bafra zembil örücülüğü kursunu tamamlayan 25 kursiyer törenle sertifikalarını aldı.

Bafra'da

Anadolu Sigorta tarafından hayata geçirilen "Bir Usta, Bin Usta" Projesi kapsamında son kurs olan Bafra zembil örücülüğü kursunu tamamlayan 25 kursiyer törenle sertifikalarını aldı.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, sertifikö töreninde yaptığı konuşmada, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim Yönetmeni İlker Köklükbey, adını Anadolu'dan alan şirketlerinin sloganının, "Kaybetmek yok" olduğunu belirtti.

Bu iddiaya hayat vermek için bundan on yıl önce Anadolu Sigorta'nın 85. kuruluş yıl dönümünde bir sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını söyleyen Köklükbey, "Bu projeyle toplumun elleri olan ustalarımızın yanında olmak kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerimizi canlandırmak istedik. Kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri ve az sayıdaki ustaları tespit ederek o meslekleri yeniden canlandıracak ve bu projede uzun yıllar bu mesleği yaşatacak yeni ustalar yetiştirmeyi hedefledik." dedi.

Proje kapsamında her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığının Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün önerdiği beş il ve beş meslek seçtiklerine işaret eden Köklükbey, "Her meslek için 15 ve 20 arasında da kursiyer belirledik. 2010 yılında hayata geçirilen ve 2019 yılı sonu itibari ile 10'uncu yılını tamamlayan "Bir Usta, Bin Usta" sosyal sorumluluk projesi her yıl beş farklı ilde, beş farklı meslekte kurs açma hedefine bugün itibari ile ulaşmıştır. Ben Kursa katılan hanımefendileri kutluyor mesleklerinin de hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Bafra'da böyle bir kursun olmasının güzel olduğunu aktaran Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise, "Anadolu Sigorta bu işin finansmanını üstlendi, Halk Eğitim Müdürlüğü ise destekledi biz de belediye olarak yer verdik. Başta emeği geçen hocalarımıza daha sonra kursiyerlerimize teşekkür ediyorum." ifadesinde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal kursta başarılı olarak sertifika alanları tebrik etti.

Konuşmaların ardından 128 saat zembil örme eğitimini tamamlayan 25 kursiyere sertifikaları verildi. Sertifika töreninden sonra sergi gezildi.

Anadolu Sigorta, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:14 Kaynak: AA
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