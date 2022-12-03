Bafra'da çalınan otomobil bir gün sonra aynı yere bırakıldı - Son Dakika
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Bafra'da çalınan otomobil bir gün sonra aynı yere bırakıldı

03.12.2022 21:23
Bafra'da çalınan otomobil bir gün sonra aynı yere bırakıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde çalınan otomobil, bir gün sonra ayrı yere bırakılmış olarak bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde çalınan otomobil, bir gün sonra ayrı yere bırakılmış olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, Tolga Eroğlu'na ait 55 ND 785 plakalı otomobil, dün Tabakhane Mahallesi Kabtan-ı Derya Sokak'ta park halindeyken çalındı.
Eroğlu'nun ihbarı üzerine Bafra Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aracın bulunması için çalışma başlattı.
Araç, bir gün sonra çalındığı yerde terk edilmiş olarak bulundu. İncelemelerin ardından otomobil, Eroğlu'na teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bafra'da çalınan otomobil bir gün sonra aynı yere bırakıldı - Son Dakika
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