Son Dakika Haberleri: Bafra'da çatı yangını
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Bafra'da çatı yangını

2 saat önce

Bafra ilçesinde meydana gelen çatı yangınında maddi hasar oluştu.

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Bafra ilçesinde meydana gelen çatı yangınında maddi hasar oluştu.

İshaklı Mahallesi, Gençlik Caddesi üzerinde bulunan Güven Apartmanı'nın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında maddi hasar oluştu.

Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:46 Kaynak: AA
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