Bafra'da çatı yangını
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Bafra ilçesinde meydana gelen çatı yangınında maddi hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:46 Kaynak: AA
Bafra ilçesinde meydana gelen çatı yangınında maddi hasar oluştu.
İshaklı Mahallesi, Gençlik Caddesi üzerinde bulunan Güven Apartmanı'nın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında maddi hasar oluştu.
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