Bafra'da çıkan tartışmada 1 kişi tüfekle yaralandı - Son Dakika

Bafra'da çıkan tartışmada 1 kişi tüfekle yaralandı
07.01.2021 02:52
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Olay, Dededağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet olan Hasan K. ile Dursun Kıyak tartıştı. Çıkan tartışmada Hasan K. tüfekle Dursun Kıyak'a ateş etti. Açılan ateş sonucu bacağına ve beline rast gelen saçmalarla yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri olay sonrası kaçan Hasan K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN
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