Bafra'da çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bafra'da çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

24.05.2022 22:43
Bafra'da çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda takibe alınan araçta yapılan aramada 2 paket halinde 1 kilogram metamfetamin, 594 adet ecstasy hap,155.14 gram skunk ve 39.41 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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