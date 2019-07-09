Bafra'da çöp yangını
2 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde çöplerin tutuşması sonucu su pompası zarar gördü.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:54 Kaynak: İHA
'un Bafra
ilçesinde çöplerin tutuşması sonucu su pompası zarar gördü.
Yangın, Altınkaya
Mahallesi Perçin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın yanında bulunan çöpler henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde alev aldı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çöp yangınına müdahale ederek söndürdü. Alevlerin arasında kalan bir iş yerine ait su pompası zarar gördü.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
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