Bafra'da damla sulama çeltik ekimine başlandı - Son Dakika

Bafra'da, yüzde 75 hibe projeli çeltik tohumu ekimi Bafra İkiztepe Mahallesi'nde başladı.



İlçe Tarım Müdürlüğü Eğitim Ekibi Ziraat Mühendisi Canan Soğuk, ekim öncesi çiftçilere, ekim sırasında dikkat edilmesi gereken kuralları anlatarak uyarılarda bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, ekimin başlaması nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Bafra İlçe Tarım Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklı olarak bitkisel üretimin geliştirilmesi projesi kapsamında, 2 bin dekar alan için 122 çiftçiye, 40 bin kilo çeltik tohumu dağıtımı gerçekleştirdi. Bu çiftçilerimizin 14'ü yağmurlama usulü sulama ile çeltik yetiştirecek olup 206 dekar alanda 5 bin 700 kilo, 24'ü damla usulü sulama ile çeltik yetiştirecek olup 500 dekar alanda 10 bin kilo, 84 kişiye de iyi tarım uygulamaları kapsamında 24 bin 300 kilo tohumluk dağıtılmıştır. Tohumluk dağıtılan çiftçiler yeni çeltik alanı ilavesi yapacak çiftçilerimizden belirlenmiştir." dedi.

Bafra Ovasında çeltik üretiminin her geçen yıl arttığını söyleyen Sağlam, "2019 yılı verilerine göre Bafra'da 130 bin dekar alanda 91 bin ton çeltik üretimi ile 275 milyon lira katkıyla çeltik ilçe ekonomisinin lokomotifi konumuna gelmiştir. Bafra'da 2 bin 300 çiftçi Bafra Ovası'nda çeltik üretimi yapmaktadır." diye konuştu.

Vali Osman Kaymak'ın telekonferans yöntemiyle katıldığı törende, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, İlçe Tarım Müdürü Ahmet Dursun, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve kurum amirleri yer aldı.