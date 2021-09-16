Bafra Ovası'nda su baskını - Son Dakika

Bafra Ovası'nda su baskını

SAMSUN - Samsun'da geceden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle Bafra Ovası'nda tarım arazilerini su bastı.

Samsun'da metrekareye düşen 30 kilo yağmur nedeniyle Bafra ilçesinde dereler taştı. Sel suları tarım arazilerini bastı. Sular altında kalan tarım arazilerinde ekili ürünler zarar gördü.

Bafra ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar da göle döndü. Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ile Atatürk Ortaokulu'nda da eğitime bir gün ara verildi.