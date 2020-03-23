Bafra'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücü kaza yaptı - Son Dakika

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Bafra'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücü kaza yaptı
6 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde direksiyon başında rahatsızlanan sürücü, aracın binaya çarpması sonucu yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde direksiyon başında rahatsızlanan sürücü, aracın binaya çarpması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre henüz kimliği öğrenilemeyen 55 FP 909 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, araç içerisinde rahatsızlandı. Kontrolden çıkan araç metruk bir binaya çarparak durabildi.
Yaralanan sürücü olay yerine çağrılan Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:30 Kaynak: AA
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