Bafra'da DSİ yatırımları ve çalışmaları masaya yatırıldı - Son Dakika

Bafra'da DSİ yatırımları ve çalışmaları masaya yatırıldı

12.01.2021 16:48

Bafra'da DSİ yatırımları ve çalışmaları masaya yatırıldı Samsun Bafra Kaymakamlığı'nca DSİ yatırımları ve çalışmaları hakkında toplantı düzenlendi.

Bafra'da DSİ yatırımları ve çalışmaları masaya yatırıldı

SAMSUN - Samsun Bafra Kaymakamlığı'nca DSİ yatırımları ve çalışmaları hakkında toplantı düzenlendi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen program basına kapalı gerçekleşti. Toplantı çıkışında açıklama yapan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Genel bir değerlendirme yaptık. Bafra'mız gerçekten çok önemli bir tarım ilçesi. Türkiye ekonomisinde hatırı sayılır bir yeri var, gerek ihracat gerekse üretim açısından baktığımızda. Burada sulama alanlarımız bizim için önemli. Tarım alanlarımız önemli. Özellikle çeltik tarımıyla ilgili büyük bir potansiyel ve çalışma olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili açmazlar neler. Sürdürülecek olan konular neler. Bunları konuştuk. DSİ'nin yapması gereken yatırımlar. Bir uzun vadeli yatırımlar, iki kısa vadeli kanalların temizliği buna benzer projesiz çalışmalarla ilgili neler yapılacak bunları çözüme kavuşturduk. Bildiğiniz gibi bizim sulak alanımız var. Milli Parklar bölgesinde. Dünya çapında önemli ve çok güzel bir bölge. Burayı da korumamız gerekiyor. Burayla ilgili kısıtlamalar neler. Yine burayla ilgili vatandaşımızın gerek balıkçılık gerekse ilgili yerlerde çeltik tarımını yapabilecek şekilde hangi tedbirler alınabilir. Bunları konuştuk. Kaçak avcılığın korunması lazım. Kuş gözlemciliği ile ilgili konuların önünü açmamız lazım. Koruma kullanma dengesi içerisinde burayı biz en iyi bir şekilde nasıl kullanabiliriz bunlarla ilgili tedbirleri konuştuk. Bundan sonrada haber kapsamlı buna benzer çalışmalar devam edecek ve anında müdahale etmek suretiyle bu konularda çözüme kavuşturmak için de bir karar aldık. Bafra'mızın önü daha açık, geleceğinin parlak olduğunu biliyoruz. Bizim de burada görevimiz gerek siyasetçi arkadaşlarımız gerek yerel yöneticilerimiz belediye başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız gerekse biz idare ve jandarma ve diğer arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmaları hep birlikte yapacağız. Bafra'mız için güzel bir gelecek bizi bekliyor" diye konuştu.

Toplantıya AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, DSİ 7.Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, Meteoroloji 10.Bölge Müdürü Yücel Yüce, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11.Bölge Müdürü Halim Özdemir, Samsun Çevre Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat ve Kızılırmak SİT Alan Sorumlusu Mustafa Güler katıldı.

Bafra'da DSİ yatırımları ve çalışmaları masaya yatırıldı
Bafra'da DSİ yatırımları ve çalışmaları masaya yatırıldı
Bafra'da DSİ yatırımları ve çalışmaları masaya yatırıldı
Bafra'da DSİ yatırımları ve çalışmaları masaya yatırıldı

Kaymakamlık, Hisarcık, Samsun, Bafra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bafra'da DSİ yatırımları ve çalışmaları masaya yatırıldı - Son Dakika


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