Bafra'da eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Katipoğlu, Altınyaprak İlkokulu'nda devam eden törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlere yüklediği gelecek nesilleri yetiştirme sorumluluğunun çok büyük bir güvenin ifadesi olduğuna işaret etti.

Anne ile çocuk, dede ile torun arasında kuşak çatışmaları yaşanırken çocukları, gençleri anlamak, sıkı bir iletişim kurarak onları geleceğe hazırlamak gibi bir sorumlulukları bulunduğunu bir an bile akıllarından çıkarmamaları gerektiğini vurgulayan Katipoğlu, "Ülkemizin geleceği, geleceğimizin güvencesi sevgili çocuklar. Sizler şu anda yeni bir ders yılına başlamanın heyecanını yaşıyorsunuz. Çağın teknolojik araçlarıyla donatılmış dersliklerde her biri alanında uzmanlaşmış öğretmenlerin elinde eğitim göreceksiniz. 2019-2020 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, yöneticilerimize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Törene Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Özer, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile veliler katıldı.