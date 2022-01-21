Bafra'da engelli hakları bilgilendirme konferansı gerçekleşti - Son Dakika

Bafra'da engelli hakları bilgilendirme konferansı gerçekleşti

Bafra\'da engelli hakları bilgilendirme konferansı gerçekleşti
Son Güncelleme: 21.01.2022 08:53

Bafra görme engelliler derneği, Türkiye sakatlar derneği Bafra şubesi, Bafra otizmle yaşayan ve aileler derneği, Bafra işitme engelliler derneğinin katkılarıyla engelli hakları bilgilendirme konferansı düzenlendi.

Konferansa, İŞKUR Bafra hizmet merkezi iş ve meslek danışmanı Erdem Gökduman, Bafra sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personeli Ercan Gümüş, Bafra Belediye sosyal yardım işleri müdürü Yaşar Şenel, Bafra aile ve sosyal hizmetler ilçe müdürü Muzaffer Şahin konuşmacı olarak katıldılar.

Düzenlenen konferansta, konuşmacılar tarafından katılımcılara engelli haklarıyla alakalı bilgilendirmeler yapıldı. Engelli hakları bilgilendirme konferansında yapılan sunumlarda, engellilerin istihdamı konularında uygulanan pozitif ayrıcalıklar, iş ve meslek danışmanlığı, kurs ve iş başı eğitim programları,kendi işini kurmak isteyen engellilere yönelik tanınan haklar, maaşlar ve düzenli yardımlar, engelli aylığı bağlanması, muhtaç aylığı bağlanması, evde bakım maaşı, vergi indirimleri ve muafiyetleri, gelir vergisinde indirim, kamu kurumları tarafından sağlanan indirim ve diğer sosyal haklar, yerel yönetimlerinengellilere sağladığı ulaşım, altyapı, erişilebilirlik gibi hizmet konuları yer aldı. Bafra görme engelliler derneği başkanı Ömer Ergül programda selamlama konuşması yaparak katılımcılara teşekkür etti.

İŞKUR Bafra hizmet merkezi iş ve meslek danışmanı Erdem Gökduman; "İŞKUR'un görme engelli ve engelli vatandaşlarımız rahatlıkla iş kurmak yada işçi personel alımlarında kurumlarımızdan rahatça bilgi alacaklarını ifade etti. İş kur üzerinden çıkacak işçi alımlarında kişinin üzerinde KOSGEB gibi vergi levhasının olmaması gerektiğini söyledi. Bafra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı personeli sosyal yardım ve inceleme görevlisi Ercan Gümüş ise yapılacak işlerle alakalı olacak işlemlerin ön kayıtının nasıl alınacağını engelli vatandaşlara tek tek sinevizyon eşliğinde anlattı. Bafra Belediye Sosyal yardım işleri müdürü Yaşar Şenel ise; "Bizler ve Belediye Başkanımız personelimizle birlikte tüm imkânlarıyla engellilerimizin sorunlarını değerlendirip, engelli kardeşlerimizin sıkıntılarını dinliyor ve dile getiriyoruz. Engelli Kardeşlerimizin sorunları bizlerin sorunları ihtiyaç doğrultusunda her daim kendilerinin yanında olduğunu bilmelerini istiyorum." Dedi. Program sonunda konuşma yapan Bafra aile ve Sosyal Hizmetler ilçe müdürü Muzaffer Şahin katılımcılara teşekkür ederek kendi kurumuyla alakalı engellilere sağlanan hakları sinevizyon eşliğinde anlattı. Bafra Belediye kültür merkezinde gerçekleşen konferansa, Bafra aile ve sosyal hizmetler ilçe müdürü Muzaffer Şahin, Bafra halk eğitim merkezi müdürü Hacı Avcı, MHP Bafra ilçe başkanı Barbaros Turna, Bafra Belediye sosyal yardım işleri müdürü Yaşar Şenel, siyasi partiler,engelli dernekleri, basın mensupları, engelli ve yakınları katıldı.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Bafra'da engelli hakları bilgilendirme konferansı gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bafra'da engelli hakları bilgilendirme konferansı gerçekleşti - Son Dakika
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