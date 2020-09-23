Bafra'da eroin ve metamfetamin maddesi ele geçirdi - Son Dakika

Bafra'da eroin ve metamfetamin maddesi ele geçirdi

Samsun Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri 3,79 gram eroin, 113,47 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Bafra'da eroin ve metamfetamin maddesi ele geçirdi, System.String[]

Samsun Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri 3,79 gram eroin, 113,47 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda İstanbul'dan Bafra'ya uyuşturucu getirileceği bilgisini alan Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri Samsun- Sinop yolu üzerinde durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 3,79 gram eroin, 113,47 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili H. Y. ve M. Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri son bir ay içinde yaptıkları çalışmalar neticesinde toplamda 438,94 gram metamfetamin maddesi, 10,72 gram skunk maddesi, 325,47 gram metamfetamin maddesi, 10,72 gram skunk maddesi, 574 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 6 kilo kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi, 7,60 gram kubar esrar, 1 adet esrarlı sigara, 4 adet uyuşturucu madde içme aparatı, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 900 lira para, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 42 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi.

(İHA)

Metamfetamin, Samsun, Eroin, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 21:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da eroin ve metamfetamin maddesi ele geçirdi - Son Dakika

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