Bafra'da eski şehir stadında millet bahçesi yapılacak - Son Dakika
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Bafra'da eski şehir stadında millet bahçesi yapılacak

6 saat önce

Bafra'da eski şehir stadının bulunduğu alan, millet bahçesi yapılmak üzere Bafra Belediyesine devredildi.

Bafra'da eski şehir stadında millet bahçesi yapılacak, System.String[]

Bafra'da eski şehir stadının bulunduğu alan, millet bahçesi yapılmak üzere Bafra Belediyesine devredildi.

Eski şehir stadının millet bahçesine dönüştürülmesi için alanın belediyeye devredilmesi amacıyla İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Bafra Belediyesi arasında protokol imzalandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Bafra ve bölge için önemli bir protokol imzası için bir araya geldiklerini söyledi.

Eski şehir stadının etrafı kayalıklarla çevrili bir yapı olduğunu anlatan Kırcalı, "Yaptığımız istişareler neticesinde alanın Bafra'mıza kazandırılması konusunda çalışma başlattık. Gençlik ve Spor Bakanımızla yaptığımız görüşmelerde buranın Bafra Belediyesine tahsisiyle alakalı yazışmalarımızı sonlandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılmış olan millet bahçelerinden birini Bafra'mıza kazandıracağız." dedi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç da Milletvekili Kırcalı'nın gayretleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığına ait 51 dönümlük arazinin Bafra Belediyesine tahsisinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Alanda hep birlikte ciddi bir proje gerçekleştireceklerini dile getiren Kılıç, "Tüm vatandaşlarımızın faydalanacağı bir proje olacak. Spor etkinliklerinin, çocukların vakit geçirebileceği, parkların olacağı güzel bir tesis inşallah inşa edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından eski şehir stadının yerinin Bafra Belediyesine devredilmesiyle ilgili protokol, Kılıç ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu arasında imzalandı.

Törene Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak, AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz ve MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna da katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:28 Kaynak: AA
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