Bafra'da eski tütün deposunun çatısını sökmeye çalışan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Bafra'da eski tütün deposunun çatısını sökmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde eski tütün deposunun çatısını sökmeye çalışan hırsızlık zanlıları, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde eski tütün deposunun çatısını sökmeye çalışan hırsızlık zanlıları, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. İlçe merkezine 14 kilometre mesafede bulunan Elifli Mahallesi'nde bulunan eski tütün deposuna dün gece 01.00 sıralarında gelen F.E, H.A, İ.A, H.D. ve E.A. isimli şahıslar, çatı saclarını sökerken daha önceden bölgede önlem alan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce suçüstü yakalandı. Zanlıların yanlarında getirdikleri 2 adet matkap, 1 adet testere, lokma takımı, 1 tane el orağı, 5 adet tornavida, 1 adet pense ve 8 adet iki ağız vida sökmek için anahtar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

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