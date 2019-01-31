Son Dakika Haberleri: Bafra'da Esrarengiz Otomobil Hırsızlığı Olayı

Bafra'da Esrarengiz Otomobil Hırsızlığı Olayı

7 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde otoparkta otomobilini yerinde bulamayan şahıs polise aracının çalındığı ihbarını yaptı.

Bafra'da Esrarengiz Otomobil Hırsızlığı Olayı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde otoparkta otomobilini yerinde bulamayan şahıs polise aracının çalındığı ihbarını yaptı. 3 saat sonra otomobil aynı otoparkta park halinde bulundu.

Olay, Hacınabi Mahallesi'ndeki Belediye Otoparkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Güriş, saat 09.30 sıralarında 57 DE 244 plakalı otomobilini Belediye Otoparkı'na park etti. Alışverişini tamamlayan Hasan Güriş, 2 saat sonra otoparka geldiğinde otomobilini park ettiği yerde bulamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ile birlikte otoparkta yapılan aramada otomobil bulunamadı.

Polis merkezine giderek şikayetçi olan Hasan Güriş, ifadesini verdikten sonra saat 14.30 sıralarında tekrar otoparka geldiğinde aracını park halinde buldu. Durumu tekrar polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen asayiş büro ve olay yeri ekipleri araçta yaptıkları incelemede aracın kapılarının zorlanmadan açıldığını, herhangi bir düz kontak yapılmadığını tespit etti.

Araç sahibi, sabah aldığı benzinin bitmiş olduğunu ve bagajda bulunan anahtar takımlarının yerinde olmadığını iddia etti. Polis ekipleri, esrarengiz olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:05 Kaynak: İHA

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