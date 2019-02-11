Bafra'da Ev Yangını
2 gün önce
Bafra'da iki katlı evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Bafra
'da iki katlı evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı. Gazipaşa
Mahallesi, Bahçeler Sokak'ta Mehmet Özdemir
'e ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:49 Kaynak: AA
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