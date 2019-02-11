Son Dakika Haberleri: Bafra'da Ev Yangını

Bafra'da Ev Yangını

2 gün önce

Bafra'da iki katlı evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

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Bafra'da iki katlı evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Gazipaşa Mahallesi, Bahçeler Sokak'ta Mehmet Özdemir'e ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:49 Kaynak: AA

Gazipaşa, Mehmet Özdemir, Bafra, Güncel
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