Bafra'da ev yangını
6 saat önce
Bafra ilçesinde bir evde soba bacasından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:24 Kaynak: AA
Bafra ilçesinde bir evde soba bacasından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Fevzi Çakmak Mahallesi Esentepe 7. Sokak'ta, Yetkin Cüre'nin oturduğu, bir apartmanın birinci katındaki dairede yangın çıktı.
Soba bacasından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
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