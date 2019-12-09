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Bafra'da ev yangını

6 saat önce

Bafra ilçesinde bir evde soba bacasından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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Bafra ilçesinde bir evde soba bacasından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Esentepe 7. Sokak'ta, Yetkin Cüre'nin oturduğu, bir apartmanın birinci katındaki dairede yangın çıktı.

Soba bacasından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Fevzi Çakmak Mahallesi, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:24 Kaynak: AA
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