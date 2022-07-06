Yangın, Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. kattaki evin yatak odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yatak odasından çıkan dumanları gören 17 yaşındaki G.M., itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 17 yaşındaki G.M. 112 acil sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bafra'da ev yangını: Dumandan etkilenen genç kız hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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