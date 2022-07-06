Bafra'da ev yangını: Dumandan etkilenen genç kız hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Bafra'da ev yangını: Dumandan etkilenen genç kız hastaneye kaldırıldı

06.07.2022 20:24
Bafra'da ev yangını: Dumandan etkilenen genç kız hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın 1. katında yangın çıktı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın 1. katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir genç kız hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. kattaki evin yatak odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yatak odasından çıkan dumanları gören 17 yaşındaki G.M., itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 17 yaşındaki G.M. 112 acil sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da ev yangını: Dumandan etkilenen genç kız hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bafra'da ev yangını: Dumandan etkilenen genç kız hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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