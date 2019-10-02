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Bafra'da evden hırsızlık

39 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin evine giren hırsız veya hırsızlar 500 lira parayı alıp kaçtı.

Bafra'da evden hırsızlık, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin evine giren hırsız veya hırsızlar 500 lira parayı alıp kaçtı.


Olay, Altınkaya Mahallesi Albayrak Sokak'ta 2 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Abdulkerim Almuhammet'e ait eve arka balkon kapısından giren kişi veya kişiler, odada eşine ait çantada bulunan 500 lirayı aldı. Kimliklerin ve banka kartının bulunduğu çanta ise bahçeye atıldı. Odada çantanın olmadığını gören yabancı uyruklu aile durumu polise bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda olayı gerçekleştiren hırsız veya hırsızları bulmak için çalışma başlattı. - SAMSUN

Altınkaya, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:43 Kaynak: İHA
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