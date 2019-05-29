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Bafra'da 'fetih' kutlaması

11 dakika önce

Samsun Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi tarafından İstanbul'un Fethi'nin 566. yılı düzenlenen programla kutlandı.

Bafra'da 'fetih' kutlaması, System.String[]
Samsun Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi tarafından İstanbul'un Fethi'nin 566. yılı düzenlenen programla kutlandı.

Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen program İstanbul'un Fethi'ni anlatan kısa film ile başladı. Öğrenciler tarafından okunan şiirle ve okul korosunun seslendirdiği marşlarla devam eden program "1071'den 1453'e" isimli oyun ile sona erdi. Program sonunda Kaymakam Ahmet Adanur ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç okul idarecileri ve öğrencileri tebrik etti.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:56 Kaynak: İHA
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