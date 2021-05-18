- Bafra'da Fiğ Yetiştiriciliği Tarla Günü

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde Fiğ Yetiştiriciliği Tarla Günü düzenlendi.

Gümüşyaprak Mahallesi'nde örnek çiftçi Ömer Aydıner'in tarlasında düzenlenen tarla gününde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "İlimizde yem bitkileri toplam 600 bin dekar alanda 500 bin tonla devam etmekte. Bafra ilçemizde de toplam 171 bin dekar alanda yem bitkisi ekilişimiz ar. İlçemizde toplam yaklaşık 60 bin büyükbaş, 40 ila 50 bin arasında da küçükbaş hayvanımızdan söz ediyoruz. Burada da toplam 230 bin ton kaba yeme ihtiyacımız var. Üretimimize baktığımız da toplam 171 bin dekar alanda ve 33 dekar mera alanlarımızda toplam yem bitkisi üretimimiz 105 bin ton. Demek ki 85 bin ton bir üretim açığımız var. Biz bunları daha önce 135 bin dekar alanda çeltik ekimleriyle, 200 bin dekar alanda da yulaf, arpa, buğday atıklarıyla sap ve samanlarıyla hayvanlarımızı besliyoruz. Burada 2020 yılı içerisinde ekimlerimizden dolayı yem bitkisi desteğine baktığımızda yaklaşık 45 bin dekar alanda 1652 çiftçimize 3 milyon 360 bin lira da destek verdik. 2020 yılı içerisinde yem bitkisi olarak Bafra ilçemizde 1400 dekar alanda ekim yapılmak üzere yem bitkisi tohumu vermiştik. 2021 yılı içerisinde de yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda ekim yapılacak yem bitkisi tohumu verdik, vermeye devam edeceğiz. Karadeniz'in lokomotifi Samsun, Samsun'un lokomotifi Bafra diyoruz. Çünkü birçok vilayetten en az 25-30 vilayetten hem sebze alanında hem de diğer tarla bitkileri alanında bir liderliğimiz var. Buradan 30-35 vilayete hem kışlık hem yazlık sebze gidiyor. Çeltik üretiminde Türkiye'nin ikinci vilayeti olarak aynı zamanda İpsala'dan sonra Bafra ikinci büyük ilçesidir" dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra'nın tarım ve hayvancılıkta önemli bir yer olduğunu vurgulayarak, "Belediye olarak bize düşen bir görev varsa yapmaya hazırız. Amacımız Baframızın tüm desteklerden, hibelerden yararlanması" diye konuştu.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise "Nüfusumuz son derece arttı. Bafra'mızda 60 bin büyük baş hayvan mevcudumuz var. Birim başına verimimizi arttırabilmemiz için onların da beslenmesine ve

veterinerlik hizmetlerini almasına dikkat etmemiz gerekir. Artık aldığımız gıdalara pamdemi sürecinde daha dikkat ediyoruz. Dolayısıyla yediğimiz her şey, kırmızı ette, tahıllarda daha bir önem kazanmaya başladı. Kırmızı et olmazsa insan beslenmesi eksik kalır. Birim başına verimi arttırma noktasında çalışmamız lazım" şeklinde konuştu.

Kaymakam Ertürkmen tarafından örnek çiftçi Ömer Aydıner'e plaket vermesinin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Mühendisi Muharrem Nas tarafından çitçilere yem bitkileri ve çeşitleri hakkında bilgiler verildi.