Son Dakika Haberleri: Bafra'da fırın ve kasaplar denetlendi
Son Dakika Güncel Haber

Bafra'da fırın ve kasaplar denetlendi

1 saat önce

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle ilçedeki fırın ve kasaplarda denetim yaptı.

Bafra'da fırın ve kasaplar denetlendi, System.String[]
Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle ilçedeki fırın ve kasaplarda denetim yaptı.

Denetimlerde, işletmelerde tartı aletlerinin ayar ve kontrolü, ürün gramajı, mamullerin muhafaza alanlarının ve üretimde kullanılan malzemelerin hijyenik olup olmadığı, çalışanların kıyafetlerinin temizliği kontrol edildi.
Ekipler, eksiklikleri olan işletmelere uyarıda bulundu.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, vatandaşların huzur içinde sağlıklı alışveriş yapmaları için denetimde bulunduklarını belirterek, "Belediye Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sık sık sürdürüyor. Fırın, kasap ve gıda ile ilgili çeşitli işletmelere dönük inceleme çalışmalarını sürdürüyorlar. Sabah erken saatlerde denetimlere başlayan ekiplerimiz, birçok işletmeyi inceleyerek eksiği olanlara uyarılarda bulundu. Denetimler hem periyodik olarak hem de vatandaşlardan gelen talep ve bilgiler doğrultusunda gerçekleştiriliyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:05 Kaynak: AA
Zabıta Müdürlüğü, Bafra, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Bahçeli, 50 il başkanını İstanbul seçimi için Ankara'ya çağırdı Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi Kütahya'da bir baba 2 oğlunu sokak ortasında tekme tokat dövdü Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 17:31:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bafra'da fırın ve kasaplar denetlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]