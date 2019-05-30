Son Dakika Haberleri: Bafra'da fırın ve kasaplarda denetim
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Bafra'da fırın ve kasaplarda denetim

1 saat önce

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte fırın ve kasaplarda denetim yaptı.

Bafra'da fırın ve kasaplarda denetim, System.String[]
Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte fırın ve kasaplarda denetim yaptı.

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırın ve kasapları tek tek denetledi. İşletmelerde tartı aletlerinin ayar ve kontrolü, ürün gramajı, mamullerin muhafaza alanlarının ve üretimde kullanılan malzemelerin hijyenik olup olmadığı ve çalışanların kıyafetlerinin temizliği kontrol edildi. Hijyen, sağlık konusunda gıda denetim yapan ekipler, eksiklikleri olan işletmelere uyarıda bulundu.

Yapılan denetimlerde işletmelerdeki hijyen konusuna titizlik gösterilirken, çalışma alanlarından çalışanlara kadar temizliğe dikkat edilmesi hususunda işletme sahiplerine uyarıda bulunuldu. Vatandaşların sağlıklı şartlarda kesilen ve korunan hijyenik et ve et ürünleri tüketmeleri için inceleme yapan denetimciler, soğuk hava depolarını, iş yeri açma ruhsatı ve fiyat tariflerini de gözden geçirdi.

Vatandaşların huzur içinde sağlıklı alışveriş yapmaları için denetimde bulunduklarını ifade Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Belediye Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sık sık sürdürüyor. Fırın, kasap ve gıda ile ilgili çeşitli işletmelere dönük inceleme çalışmalarına devam ediyorlar. Sabah erken saatlerde denetimlere başlayan ekiplerimiz, birçok işletmeyi inceleyerek eksiği olanlara uyarılarda bulundu. Denetimler hem periyodik olarak hem de vatandaşlardan gelen talep ve bilgiler doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:39 Kaynak: İHA
Zabıta Müdürlüğü, Bafra, Güncel
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