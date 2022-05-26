Bafra'da fırının kasasından 500 lira çalındı - Son Dakika
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Bafra'da fırının kasasından 500 lira çalındı

26.05.2022 09:39
Bafra'da fırının kasasından 500 lira çalındı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir fırından 500 lira çalan şahıs, Yakaket ilçesinde yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir fırından 500 lira çalan şahıs, Yakaket ilçesinde yakalandı.

Olay, dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye dün, gece cadde üzerinde bulunan fırının sahibi sabah iş yerine geldiğinde kasada bulunan 500 liranın yerinde olmadığını fark etti. Fırın sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın kimliği belirlendi. Hırsızlık zanlısı S.K.'nın Yakaket'te ikamet ettiği belirlendi. İlçeye giden Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yakaket İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte S.K'yı evinde yakaladı. Yakalanan şüpheli, polis ekiplerince Bafra'ya getirilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Ahmet Şükrü Uluçay-İHA)

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Kaynak: İHA

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