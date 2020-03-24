Bafra'da fırınlar denetlendi - Son Dakika
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Bafra'da fırınlar denetlendi

6 saat önce

Bafra Belediyesi Zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

Bafra'da fırınlar denetlendi, System.String[]

Bafra Belediyesi Zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

Denetimler kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı genelgesine istinaden ekmeklerin ambalajda satılmasına ilişkin uyarılarda bulunuldu. Belli aralıklarla şehir merkezindeki fırınlarda denetimlerini sürdüren Bafra Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüsüne karşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte alınan önlemler ile ilgili olarak bilgilendirmede ve tebligatlarda bulundu.

Söz konusu genelge de şu ifadeler yer aldı: "Piyasaya arz edilen ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışında tüketicinin doğrudan alması engellenecektir. Ekmek ve ekmek çeşitlerinin aşağıda belirtilen 3 şekilde satışa sunulabilecektir. Hazır ambalajlı olarak, Ambalaj malzemesi içerisinde: Ekmek ve ekmek çeşitleri gıda ile temasa uygun kağıt esaslı veya plastik bir ambalaj malzemesi konularak satışa sunulabilecektir. Ambalaj malzemesi ağız kısmının ürünün rutubetini bırakabilmesi amacıyla açık bırakılmasında sakınca bulunmamaktadır. Ambalaj malzemesine konulmuş ürünler: Bu ürünler sadece bulaşmayı ve tüketicinin ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirlerinin alınmış olduğu dolap ve tezgahlarda bulundurulacak ve tüketici talebi üzerine işletme görevlileri tarafından uygun bir ambalaj malzemesine konularak verilecektir."

Genelge de ayrıca; pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda da ambalajlı veya ambalajsız olarak satışı yapılamayacağı belirtildi. - SAMSUN

Zabıta, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:59 Kaynak: İHA

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