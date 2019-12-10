Son Dakika Haberleri: Bafra'da fırınlara sıkı denetim
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Bafra'da fırınlara sıkı denetim

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki fırınları denetledi.

Bafra'da fırınlara sıkı denetim, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki fırınları denetledi.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlarda hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi yaptı. Zabıta ekipleri gerçekleştirdikleri denetimlerde gramaj, un ve katkı maddeleri ile çalışanlar ve iş yerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarının kontrolünü yapıldı.


İlçedeki 47 fırın iki ayrı ekip ile aynı zamanda denetlendi. Hijyen ile alakalı eksiklere rastlanan 2 fırın gerekli işlemler İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirimi yapıldı. Gramajı düşük ekmeklere ise rastlanmadı.


Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Belediye olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de vatandaşların sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi.


Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - SAMSUN

Zabıta Müdürlüğü, Samsun, Zabıta, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:24 Kaynak: İHA
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