Bafra'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması - Son Dakika

Bafra'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması

- Bafra'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması Samsun'un Bafra ilçesinde huzur ve güven ortamının devamı için polis ekiplerince geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı.

- Bafra'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde huzur ve güven ortamının devamı için polis ekiplerince geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, KOM, Siber, TEM, Güvenlik, Spor ve Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı uygulamada her yer didik didik arandı. Şehrin 6 sabit ve ilçe genelinde seyir halinde yapılan uygulamaya 60 ekip, 260 personel katıldı. Bin 179 şahıs sorgulanırken, 358 araç kontrol edildi. Eş zamanlı olarak 20 iş yerinde yapılan denetimde, 7 adet amaç dışı bıçak, 4 aranan şahıs yakalanırken, 1 alkollü araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 35 şahsa ve 1 iş yerine pandemi kurallarına uymadıklarından dolayı gerekli idari işlem yapılırken, 26 bayan şahsın konsomatris yaptığı değerlendirilerek tutanak tutuldu. Çeşitli çap ve markalarda 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait içerisinde çeşitli çap ve markalarda 213 adet fişek, 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 1adet pompalı tüfek, 3 adet kurusıkı silah ele geçirildi.

3 adet bıçağa 6136 SKM kapsamında işlem yapılırken, 2 adet 'cigaralık' tabir edilen esrarlı sigara, 5 gram esrar maddesi elde edildi, 1 adet muştaya 6136 SKM'den, 1 iş yerine 2 adet yabancı uyruklu kadın çalıştırmaktan gerekli işlem yapıldı. 2 iş yerinde yoğun sigara dumanı tespit edilerek, 4207 sayılı Kanun maddesine muhalefetten işlem yapılırken, 1 iş yerine canlı müzik ruhsatı olmamasından ötürü gerekli tutanak tutuldu.

Şehrin huzur ve güven ortamının devamı için uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Bafra'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması
Bafra'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması
Bafra'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması
Bafra'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması

Asayiş, Polis, Huzur, Bafra, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bafra'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması - Son Dakika

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