Bafra'da girişimcilik eğitimi tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bafra'da girişimcilik eğitimi tamamlandı - Son Dakika

Bafra'da girişimcilik eğitimi tamamlandı

6 saat önce

Bafra Ticaret Sanayi Odası (TSO) ile Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği ile verilen uygulamalı girişimcilik eğitimi tamamlandı.

Bafra'da girişimcilik eğitimi tamamlandı, System.String[]

Bafra Ticaret Sanayi Odası (TSO) ile Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği ile verilen uygulamalı girişimcilik eğitimi tamamlandı.

"Bafra TSO Destekliyor, Mesleki Eğitim Gelişiyor" Projesi kapsamında verilen eğitimi tamamlayan 23 kursiyere sertifikaları törenle verildi.

Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, mesleki eğitimi, öneminin farkında olarak desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Başar, eğitimin son gününde yapılan yarışmada dereceye giren Duygu Kökgülünk, Ahmet Can Özdemir ve Nuray Dağ'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Program belgelerin verilmesinin ardından proje pastasının kesilmesi ile sona erdi.

Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:36 Kaynak: AA
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