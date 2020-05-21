Bafra'da grup yolunun sıcak asfalt yapılması talebi - Son Dakika

Bafra'da Gökçeağaç, Göltepe ve Hüseyinbeyli mahallelerinin grup yolu, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Bafra Belediyesinin ortak çalışması ile yenilendi.

Gökçeağaç Köyü Derneği Başkanı Turgut Demir, yaptığı açıklamada, grup yolunu yaptıkları için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a teşekkür etti.

Gökçeağaç Mahallesi sakinlerine de duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Demir, "Yollar genişledi ve çok güzel bir yol oldu. Gökçeağaç Mahallesi'nde 300 yıldır gelenek haline gelen Karadede Panayırı yapılıyor. Panayıra 50 bine yakın insan katılıyor. Büyükşehir Belediyesinden talebimiz, yapılan hizmetin sıcak asfaltla taçlandırılmasıdır. Sıcak asfalt yapılırsa yollarımız çok daha kullanışlı hale gelecektir." dedi.

Göltepe Mahallesi Muhtarı Osman Engiz de ilçenin batı ucunda bulunan Gökçeağaç, Göltepe ve Hüseyinbeyli grup yolunun yapılmasından dolayı teşekkür ederek, yolun sıcak asfaltla tamamlanmasını istediklerini kaydetti.