Bafra'da HES uygulamasına afişli bilgilendirme - Son Dakika

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince uygulama hakkında bilgi veren broşür ve afişlerin dağıtımı gerçekleştirildi. Yapılan bilgilendirmelerde vatandaşlar Hayat Eve Sığar uygulamasından, e-devletten ve kısa mesaj servisinden HES kodu alabileceği belirtildi. - SAMSUN

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