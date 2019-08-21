Bafra'da iki iş yeri kurşunlandı
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde iki iş yeri kurşunlandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:40 Kaynak: AA
'un Bafra
ilçesinde iki iş yeri kurşunlandı.
Emirefendi Mahallesi Emirefendi Bulvarı'nda bir restoran ile otogar içinde bulunan bir büfeye gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş edildi.
Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine gelen Bafra Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Polis
, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Pompalı tüfek saldırısı sonrası hayatını kaybeden minik Selin'in organları, 6 çocuğa nakledildi Ölüdeniz'de soygun sürüyor! Bir waffle'ı 80 TL'ye satıyorlar Ev alacaklara müjde! Faiz indirimi sonrası bir indirim de firmalardan geldi Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! İşte masaya yatırılması beklenen konular