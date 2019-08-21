Son Dakika Haberleri: Bafra'da iki iş yeri kurşunlandı
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Bafra'da iki iş yeri kurşunlandı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde iki iş yeri kurşunlandı.

Bafra'da iki iş yeri kurşunlandı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde iki iş yeri kurşunlandı.

Emirefendi Mahallesi Emirefendi Bulvarı'nda bir restoran ile otogar içinde bulunan bir büfeye gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş edildi.
Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine gelen Bafra Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:40 Kaynak: AA
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