Son Dakika Haberleri: Bafra'da iki iş yerini kurşunlayan zanlı teslim oldu
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Bafra'da iki iş yerini kurşunlayan zanlı teslim oldu

23 dakika önce

Samsun Bafra ilçesinde iki iş yerine silahla ateş eden 17 yaşındaki şüpheli, polise teslim oldu.

Bafra'da iki iş yerini kurşunlayan zanlı teslim oldu, System.String[]

Samsun Bafra ilçesinde iki iş yerine silahla ateş eden 17 yaşındaki şüpheli, polise teslim oldu.


İki gün önce gece 23.30 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda otogar karşısında bulunan bir restoranda 6 el ateş edildi. Restoranın camları kırılırken içeride bulunan iş yeri sahibi ve çalışanlara kurşun isabet etmedi. Lokantayı kurşun yağmuruna tutan şahıs 50 metre ileride otogar girişinde kapalı olan büfenin kepenklerine de 5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçarak kayıplara kaçmıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri kamera kayıtlarından yola çıkarak yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 17 yaşındaki T. E.'nin kimliğini tespit etti. Olayı gerçekleştiren çocuğun babası ile yapılan görüşmeler sonucunda Talha Erdoğan babası ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büroya gelerek olayda kullandığı silah ile birlikte teslim oldu. Olayı gerçekleştiren zanlı, daha önce restorana iş başvurusu yaptığını, kendisinin kabul edilmediğini, başkalarının işe alınmasına kızdığı için iş yerine ateş ettiğini, kaçarken rast gele havaya ateş açtığını, büfe ile sorununun olmadığını, tesadüf kurşun isabet etmiş olabileceğini söylediği öğrenildi.


Asayiş Buradaki işlemlerinin ardından zanlı, Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:55 Kaynak: İHA
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