Bafra'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
7 saat önce
Bafra ilçesinde trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:10 Kaynak: AA
Bafra ilçesinde trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Samsun Sinop kara yolu Kolay Kavşağı'nda Duran Yavuz'un (79) kullandığı 55 ND 239 plakalı otomobil, Hüseyin Nurdane idaresindeki 55 NE 584 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Yavuz, sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Emekli imam, oğlunun ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı İmam, oğlunun ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı Devriye gezen polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 3 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı