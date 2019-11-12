Son Dakika Haberleri: Bafra'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Bafra'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

7 saat önce

Bafra ilçesinde trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bafra'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Bafra ilçesinde trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Samsun Sinop kara yolu Kolay Kavşağı'nda Duran Yavuz'un (79) kullandığı 55 ND 239 plakalı otomobil, Hüseyin Nurdane idaresindeki 55 NE 584 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Yavuz, sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:10 Kaynak: AA
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