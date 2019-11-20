Son Dakika Haberleri: Bafra'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
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Bafra'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

6 saat önce

Bafra ilçesinde trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bafra'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı, System.String[]

Bafra ilçesinde trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Emirefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda, Osman Kurt idaresindeki 55 B 0133 plakalı otomobil ile Sinan Gürsül'ün kullandığı 55 BT 020 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Sinan Gürsül, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.

Atatürk Bulvarı, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:54 Kaynak: AA
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