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Bafra'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
6 saat önce
Bafra ilçesinde trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:54 Kaynak: AA
Bafra ilçesinde trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Emirefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda, Osman Kurt idaresindeki 55 B 0133 plakalı otomobil ile Sinan Gürsül'ün kullandığı 55 BT 020 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Sinan Gürsül, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.
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