Son Dakika Haberleri: Bafra'da imam hatip okullarının 68. yılı kutlandı
Son Dakika Güncel Bafra'da imam hatip okullarının 68. yılı kutlandı - Son Dakika

Bafra'da imam hatip okullarının 68. yılı kutlandı

7 saat önce

Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından imam hatip okullarının kuruluşunun 68. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bafra'da imam hatip okullarının 68. yılı kutlandı, System.String[]

Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından imam hatip okullarının kuruluşunun 68. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Dursun Özcan, Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, imam hatip ruhunun dünyayı bir bütün olarak kavrama, doğunun ve batının ilim ırmaklarını buluşturma misyonuyla ülkeye çok şeyler kazandırdığını söyledi.

Özcan, bu misyonu ortaya koyan ve emeği geçen Cemalettin Ökten, Tevfik İleri, Nurettin Topçu ve diğer kişilere şükran ve minnet dileklerini sundu.

Program, şiir dinletisi ve Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okul korosunun gösterisinin ardından son buldu.


Programa Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Müftüsü Necmettin Kayar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna ile davetliler katıldı.

Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:26 Kaynak: AA
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