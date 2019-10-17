Son Dakika Haberleri: Bafra'da iş yerinden telefon hırsızlığı
Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da iş yerinden telefon hırsızlığı

Bafra'da iş yerinden telefon hırsızlığı

13 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinin kapı camı kırılarak 4 adet telefon çalındı.

Bafra'da iş yerinden telefon hırsızlığı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinin kapı camı kırılarak 4 adet telefon çalındı.


Olay, Hacınabi Mahallesi Tekel Caddesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Türk'e ait iş yerinin cam kapısını kıran 1 kişi vitrinde bulunan 15 bin lira değerinde 4 adet telefonu alarak kaçtı. İş yerinin önünden geçen bir vatandaş, kapının kırık olduğunu fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonucunda kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN

Samsun, Tekel, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:12 Kaynak: İHA
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