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Bafra'da iş yerini kurşun yağmuruna tuttular - Son Dakika

Bafra'da iş yerini kurşun yağmuruna tuttular

15.02.2022 19:41
Bafra'da iş yerini kurşun yağmuruna tuttular

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yeri henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yeri henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

Olay, Samsun- Sinop karayolu Altınkaya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen otomobilin içinde bulunan kişi veya kişilerce B.Y'ye ait iş yerine silahla ateş edildi. Açılan ateş sonucunda 4 kurşun iş yerine, 3 kurşun da iş yerinin önünde bulunan araçlara isabet etti. İş yerini kurşunlayan kimliği belirsiz kişiler olay yerinden otomobille kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde yaptıkları inceleme sonunda kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Bafra'da iş yerini kurşun yağmuruna tuttular
Bafra'da iş yerini kurşun yağmuruna tuttular

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Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da iş yerini kurşun yağmuruna tuttular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bafra'da iş yerini kurşun yağmuruna tuttular - Son Dakika
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