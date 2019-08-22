Son Dakika Haberleri: Bafra'da iş yerlerine yönelik silahlı saldırı
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Bafra'da iş yerlerine yönelik silahlı saldırı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde iki iş yerine silahla ateş ettiği iddia edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

Bafra'da iş yerlerine yönelik silahlı saldırı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde iki iş yerine silahla ateş ettiği iddia edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

Emirefendi Mahallesi Emirefendi Bulvarı'nda bir restoran ile otogar içindeki bir büfeye tabancayla ateş ettiği iddia edilen T.E. (17), Bafra Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E, savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Bafra'da önceki gece iki iş yerine silahla ateş edilmiş, polis olmayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:50 Kaynak: AA
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