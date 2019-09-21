Son Dakika Haberleri: Bafra'da kaçak akaryakıt operasyonu
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Bafra'da kaçak akaryakıt operasyonu

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak akaryakıt sattığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Bafra'da kaçak akaryakıt operasyonu, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak akaryakıt sattığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Bafra Kuşluğan İlçe Jandarma ekipleri, Darboğaz Mahallesi yakınlarındaki bir markette kaçak akaryakıt satıldığı bilgisine ulaştı.


Düzenlenen operasyonda marketin tavan arasındaki depoda 2 bin litre kaçak motorin ve 100 litre benzin ele geçirildi.

Kaçak akaryakıt sattığı belirlenen market sahibi A.C. gözaltına alındı.

Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:02 Kaynak: AA
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