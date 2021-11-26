Bafra'da KADES tanıtıldı - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlik düzenledi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen'in önderliğinde Bafra Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği koordinesiyle, Bafra Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, Bafra Jandarma Komutanlığı ve Bafra Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri tarafından Bafra Kaymakamlığı önünde kurulan stantta ailelere ve özellikle kadınlara şiddetle mücadele konusunda broşür dağıtılarak, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımı gerçekleştirildi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Fatih Özer ve kurum amirleri Kadın Destek Uygulaması (KADES) standında vatandaşlara broşür dağıtılıp akıllı telefonlarda uygulamanın kurulumu bizzat gerçekleştirilerek, bu konuda yetkililer tarafından çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Ayrıca, Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Meydanında bulunan esnafları ziyaret ederek, KADES hakkında bizzat bilgilendirmede bulundu. - SAMSUN