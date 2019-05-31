Bafra'da Kadir Gecesi coşkusu
1 saat önce
Bafra Belediyesi ile İlçe Müftülüğünün her yıl birlikte düzenlediği Kadir Gecesi programı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Bafra
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:52 Kaynak: İHA
Belediyesi ile İlçe Müftülüğünün her yıl birlikte düzenlediği Kadir Gecesi
programı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
'nda gerçekleştirildi.
Kadir Gecesi programı vatandaşların akınına uğradı. 4 bin kişinin katıldığı iftar programında masaları tek tek gezen Belediye Başkanı Hamit Kılıç
, vatandaşlar "Hoş geldiniz" diyerek, herkesin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.
Bafra Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda verilen halka açık iftar yemeğine yalaşık 4 bin kişi katıldı. Düzenlenen Kadir Gecesi programı akşam namazı ile başladı. İlçe Müftülüğü imam-hatiplerinin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler seslendirildi. Yatsı ve teravih namazının ardından İlçe Müftüsü Necmettin Kayar tarafından yapıldı.
Program, Bafra Müftülüğü İlahi Korosu tarafından okunan ilahilerle son buldu. - SAMSUN
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