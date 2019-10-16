Bafra'da kan bağışı kampanyası

Türk Kızılayı Bafra ilçesinde 32 okulda kan bağışı kampanyası başlattı.

Kampanya için Fevzi Çakmak Ortaokulunda düzenlenen törende, kan bağışının önemi anlatıldı.

Türk Kızılayı Bafra Şube Başkanı Halim Tutku Demircan, kampanyanın 32 okulda başladığını belirterek, "Okullara gelmemizin sebebi farkındalığı oluşturmak. Yaşaması için kana ihtiyacı olan insanlar var. Bunun farkında olunması adına okullar bu açıdan çok önemli. Öğrencilerimiz Kızılay'ı tanıyor. Kan vermenin kanın önemini anlıyor." dedi.

Kan bağışı kampanyasına okul yönetimi, öğretmenler ve veliler büyük ilgi gösterdi. Fevzi Çakmak Ortaokulundaki kampanyada 45 ünite kan bağışı yapıldı.

Kampanyaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu da destek verdi.