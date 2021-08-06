Bafra'da kara yolu kenarında çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika

Bafra ilçesinde kara yolu kenarında 3 noktada çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Samsun Sinop kara yolu İkiztepe mevkisinde yol kenarında 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü.

Çıkan yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.